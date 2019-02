Torna Dona con Amore, presentazione al Ruggi.

Torna con la sua VII edizione “Dona con Amore“, l’iniziativa di sensibilizzazione sociale dedicata alla donazione del sangue. Domani, giovedì 14 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’Aula “Scozia” dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (via S. Leonardo n° 1 – Salerno), si svolgerà la conferenza-convegno di presentazione con importanti ospiti e relatori.

Anche quest’anno, “Dona con Amore” è stata fortemente voluta ed organizzata dalle Associazioni Rete dei Giovani per Salerno e Donation Italia, in collaborazione con tante realtà sociali del territorio salernitano, campano e non solo.

Con il patrocinio morale del Comune di Salerno e la partecipazione del Forum Regionale dei Giovani – Campania e dell’Università degli Studi di Salerno, anche quest’anno l’evento coinvolgerà tantissime associazioni, gruppi studenteschi, enti e realtà territoriali, cittadini e volontari in un importante gesto d’amore, la donazione del sangue, in occasione della settimana di San Valentino.

Tutti i punti di raccolta sangue aderenti sul territorio, suddivisi in varie tappe (e che vedranno l’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona capofila dell’iniziativa) saranno menzionati nel corso della mattinata di presentazione presso l’Aula Scozia, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini interessati.

A tutti coloro che doneranno sangue presso il Reparto sarà regalato il calendario dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, realizzato grazie alla collaborazione di vari artisti.

L’iniziativa vanta inoltre la partecipazione di una delegazione di studenti delle quinte superiori all’incontro di sensibilizzazione, provenienti dal Liceo Statale “Alfano I”, dall’Istituto Scolastico Profagri e dall’Istituto Alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno.

Programma della giornata:

Ore 9.00: Registrazione contatti ed iscrizione per eventuali altri interventi

Ore 9.30: Saluto di benvenuto di Gianluca De Martino – Presidente Rete dei Giovani per Salerno

Ore 10.00-13.00: Interventi dei relatori