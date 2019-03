Prevenzione oncologica, domenica 31 all’ex tabacchificio Centola di Pontecagnano.

Il Comune di Pontecagnano Faiano ancora in prima linea per la tutela della salute dei cittadini.

Domenica 31 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, l’ente retto da Giuseppe Lanzara, unitamente all’Associazione Comitato 1’Hospice per Eboli, ha indetto una giornata dedicata alla prevenzione oncologica.

Visite specialistiche gratuite saranno effettuate presso l’ex Tabacchificio Centola di Via Budetti, dove i pazienti potranno avvalersi della esperienza e delle competenze del dott. M. Pierri (per lo screening urologico), della dott.ssa T. Gentile (che si dedicherà alle visite senologiche), della dott.ssa C. Carusone (disponibile per le ecografie mammarie) e del dott. A. Pellegrino (per lo screening melanoma).

Durante la mattinata si potrà assistere anche ai seguenti interventi:

L’alimentazione come prevenzione , a cura del Antonio Savino ;

, a cura del ; L’autopalpazione del seno , della ssa R. Iuliano;

, della La prevenzione cardiovascolare, ad opera del M. R. Di Muro.

Azioni pratiche ed indicazioni teoriche saranno dunque i punti cardine dell’iniziativa, che vanta il contributo di diversi organismi del territorio, fra cui: Amici dell’Ospedale Maria SS. Addolorata Onlus, House Hospital Onlus, Coop. Soc. Sassolini Bianchi; Ass. Insieme si può, Ass. Cittadini Uniti, Centro per l’Udito, Lions Club, I.I.S. Mattei Fortunato. Forum dei Giovani di Pontecagnano.

Di grande rilevanza, la presenza di un’esperta della lingua dei segni, preposta alla mediazione linguistica e comunicativa con le persone non udenti.

L’iniziativa fa seguito ad un’analoga manifestazione organizzata sempre a Pontecagnano Faiano lo scorso 28 ottobre, a cui aderirono moltissimi pazienti.

“Siamo lieti di riproporre alla cittadinanza la “Giornata di prevenzione oncologica. Diamoci una mano contro i tumori: una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie oncologiche”- ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie Michele Roberto di Muro-. “Come tutti sanno, stile di vita sano e frequenti controlli sono una forte arma per combattere fin da subito queste patologie. Ignorare l’importanza di visite preventive è un errore che non possiamo permetterci di commettere, specie allorquando Istituzioni ed Associazioni si prodigano per fornircele vicino casa, a titolo gratuito. Non abbiamo più scusanti: il futuro si gioca adesso”.

Viva la soddisfazione anche del Sindaco Giuseppe Lanzara:

“Poter offrire alla collettività servizi fondamentali, che pongono al primo posto la salute ed il benessere di ogni cittadino, è quanto questa Amministrazione più desidera di fare per dimostrare la propria sensibilità verso temi delicati ed importanti come le malattie oncologiche. Da parte nostra continua il lavoro di promozione di tutta una serie di attività che vanno in questa direzione. Da parte della popolazione è attesa la stessa risposta del 28 ottobre: partecipare è un dovere verso noi stessi e verso il bene più prezioso, la vita”.