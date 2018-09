Pontecagnano, prevenzione pidocchi, prodotti gratuiti alla farmacia cmunale.

Una campagna di sensibilizzazione e distribuzione gratuita di prodotti per combattere la pediculosi.

E’ questa l’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione Lanzara, con il contributo del Consigliere Delegato alle Società Partecipate Francesco Fusco, per prevenire o curare un fenomeno piuttosto diffuso fra i bambini.

Al fine di scongiurare il problema, che è di facile propagazione fra i banchi di scuola, è stata predisposta la consegna di campioni di lozioni e shampoo anti pidocchi nei locali della Farmacia Comunale, sita in S.Antonio, dal giorno 1 al giorno 5 ottobre 2018.

Un’opportunità, a costo zero, di cui i genitori possono usufruire per avviare specifici trattamenti e richiedere più dettagliate delucidazioni.

Sul caso, il Consigliere Francesco Fusco ha dichiarato:

“Comunichiamo con enorme piacere l’attivazione di un servizio a supporto delle famiglie, che possono farne richiesta nella Farmacia Comunale nelle date trasmesse a mezzo circolare nelle scuole ed a mezzo stampa e social. Il nostro intento è di trovare soluzioni prima che i problemi si verifichino. Resta indiscusso il ruolo fondamentale dei genitori che, accogliendo il nostro invito, potranno limitare l’insorgere ed il diffondersi di questo problema, che ogni anno danneggia bimbi e famiglie”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha aggiunto:

“Un ottimo lavoro per una giusta causa. Un’azione che mette in primo piano il valore della prevenzione, strumento essenziale per affrontare al meglio tutte le criticità e garantire l’assunzione di buoni comportamenti, nell’ambito della salute ma non solo, va sostenuta e condivisa. Facciamolo tutti per assicurare il benessere di ciascuno”.