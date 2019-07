Patologie della colonna vertebrale ed aspetti nutrizionali nel danzatore, convegno sabato 6.

Si terrà Sabato 6 Luglio 2019 a Salerno, presso il centro conferenze Salone Moka, il

convegno “Patologie della colonna vertebrale ed aspetti nutrizionali nel danzatore”

organizzato da “Saturno dcs” centro professionale per danzatori di Sabrina Saturno.

Il convegno, con finalità di aggiornamento professionale per insegnanti e danzatori,

ha l’obiettivo di approfondire, con specialisti del settore medico e del settore della

didattica della danza, le patologie più comuni della colonna vertebrale ponendo le

linee guida da seguire per sviluppare i piani didattici più adeguati sugli allievi che

presentano tali patologie. Inoltre, vi sarà un dibattito sugli aspetti nutrizionali e sui

disturbi alimentari presenti nel settore della danza elaborando consigli e piani

nutrizionali appropriati per coloro che svolgono tale disciplina.

Il team dei relatori è composto dal Dr Cristiano De Rosa (fisioterapista e

posturologo), Dr.ssa Anna Chiara Ragone (Biologa nutrizionista), Dr.ssa Stella

Trapanese (psicologa), Elisabetta Testa (docente di danza classica e critico di danza),

Dr.ssa Sabrina Saturno (docente di danza contemporanea), Barbara Rarità (docente

danza modern).

Il convegno è patrocinato dalla Provincia di Salerno e dal Comune di

Salerno i quali vanno i ringraziamenti per il sostegno ricevuto.