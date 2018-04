Mi voglio bene, stand dedicato alla prevenzione da venerdì 13 a domenica 15 al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana.

La campagna di comunicazione “Mi voglio Bene”, realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con Sviluppo Campania, con l’obiettivo di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti, dal 13 al 15 aprile prossimo farà tappa ad Atena Lucana, presso il Centro Commerciale Diano.

In questi tre giorni, nella struttura ubicata in Contrada Pantoni, sarà presente uno stand dedicato nel quale gli operatori dell’Asl Salerno provvederanno a fornire tutte le informazioni utili ad individuare ed a semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening, e dove saranno proiettati gli spot sulla prevenzione.

L’iniziativa, realizzata dalla Regione Campania in stretta collaborazione con l’Asl Salerno, è finalizzata al potenziamento dell’azione informativa, rendendola capillare su tutto il territorio regionale, per poter interagire direttamente con i cittadini-utenti.

Il programma “Mi Voglio Bene”, è stato fortemente voluto dalla Regione, in collaborazione con le Azienda Sanitarie, per sostenere la prevenzione ed offrire ai propri cittadini un’assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita.

Si tratta di controlli dedicati a donne e uomini residenti e domiciliati nelle cinque province campane. Sono garantiti la massima riservatezza e un concreto sostegno psicologico.

La Regione Campania rende disponibili gratuitamente tre tipi di screening che consentono la prevenzione del carcinoma alla mammella, il colon-retto, al collo dell’utero.

La ricerca, infatti, ha dimostrato chiaramente che l’individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente le probabilità di sconfiggere queste tipologie di tumore.