Inaugurazione servizio di Telecardiologia all’Ospedale di Pagani giovedì 21.

Il 21 novembre prossimo, alle ore 11.00, presso l’unità operativa di Ematologia-Oncologia

dell’ospedale di Pagani, sarà inaugurato il nuovo servizio di Telecardiologia, che permetterà di

ottenere consulti a distanza per i pazienti ricoverati in reparto.

Il progetto, del costo di circa 12mila euro, è stato realizzato grazie alle iniziative di solidarietà

promosse dalla “Associazione Locanda Almayer in memoria di Rita Romano” e grazie all’impegno del direttore della U.O.C. di Cardiologia, Antonello D’Andrea, e del cardiologo Umberto Marinelli.

I pazienti ematologici ed oncologici in chemioterapia, com’è noto, possono manifestare tossicità cardiologiche improvvise, che vanno dalle aritmie a condizioni ischemiche miocardiche.

La Telecardiologia permetterà la registrazione dell’attività cardiaca a letto dell’ammalato ed il

contemporaneo invio dei dati elettrocardiografici ad una unità ricevente presso la Unità

Coronarica dell’Ospedale di Nocera, con l’immediato intervento e consulenza, a distanza, del

cardiologo. Ciò migliorerà la sicurezza di pazienti in cura, con l’auspicio che tale iniziativa funga da stimolo per l’estensione di tale tecnica a tutti i reparti del presidio ospedaliero.

Nell’occasione, il direttore dell’U.O.C. Ematologia Catello Califano ha fatto giungere i propri

ringraziamenti a tutte le persone che, con fiducia e spontaneità, sostengono le iniziative

progettuali del reparto volte a migliorare “il comfort e l’accudimento” delle persone che si

affidano alle cure della struttura. Un grazie particolare alla famiglia Romano che con la loro

associazione “Locanda Almayer” controllano e promuovono le progettualità dedicate, al direttore sanitario del Dea Alfonso Giordano, al Direttore Amministrativo Maria Rita Ciliberto ed a tutta la Dirigenza Aziendale per la disponibilità e sensibilità dimostrate.