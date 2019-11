Giornata Mondiale del Diabete sabato 16 alla Farmacia del Duomo di Cava a cura di Farma & Benessere.

Anche quest’anno, Sabato 16 Novembre dalle 09.00 alle 12.00, in occasione delle giornata mondiale del diabete, medici, infermieri e volontari saranno presenti presso Corso Umberto I, 216 (Farmacia del Duomo) di Cava de’ Tirreni per una giornata di prevenzione e misurazione gratuita della glicemia e per fornire consigli ed informazioni in merito a questa patologia in così rapido aumento fra la popolazione.

La Giornata Mondiale del Diabete si articola in appuntamenti di rilievo regionale o nazionale e centinaia di eventi a livello locale: incontri di informazione, passeggiate, dibattiti.