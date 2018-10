Giornata di prevenzione oncologica domenica 28 a Pontecagnano.

Domenica 28 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, Piazza Sabbato accoglierà la “Giornata di prevenzione oncologica. Diamoci una mano contro i tumori”.

L’iniziativa, che garantisce visite specialistiche gratuite di tipo oncologico, senologico ed urologico, porta la firma del Comune di Pontecagnano Faiano, che ha avviato una proficua collaborazione con l’Associazione1Hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale Maria SS. Addolorata Onlus, presieduta da Armando De Martino, e con l’Associazione Cittadini Uniti, retta da Alessia Affinito.

Partner dell’evento sono l’Associazione Comunità libertaria di clown e sognatori pratici con l’Ambulatorio di Coccole e l’House Hospital Associazione Onlus.

Nel corso della giornata si potrà partecipare al concorso Con la solidarietà si vince sempre, attraverso il quale saranno messi in palio ben tre buoni vacanza.

Sul tema il vertice dell’Associazione1Hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale Maria SS. Addolorata Onlus Armando De Martino ha affermato:

“Dovrei andare dal medico ma non ho tempo. Dovrei andare a fare una visita ma questo mese ho troppe spese e non posso permettermelo. Queste sono solo alcune delle giustificazioni che diamo a noi stessi e rimandiamo, con troppa facilità, l’essenziale: la prevenzione. Ebbene, grazie al pieno appoggio del Comune di Pontecagnano Faiano e delle altre associazioni sensibili, abbiamo organizzato una giornata di prevenzione oncologica, gratuita, di domenica. Nessuno ha più scuse per non prendersi cura di sé”.

L’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie Michele Roberto di Muro ha proseguito:

“Diagnosticare una malattia il più precocemente possibile significa garantire cure tempestive e maggiori opportunità di guarigione. Per questo, come Amministratore e come medico, sento di dover sostenere e promuovere chi si attiva per incrementare la consapevolezza, fra tutti, che la prevenzione è quanto di più utile e necessario per conoscere e dunque provare a debellare tutte le forme di tumore”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha poi aggiunto:

“Ben vengano tutte le iniziative a tutela della salute dei nostri concittadini, a cui chiediamo di partecipare numerosi per usufruire della consulenza e della competenza di specialisti posti a loro completa disposizione. La prevenzione, e non solo in campo medico, è la migliore arma per vincere le battaglie che la vita ci riserva. Usiamola!”.