Giornata di Prevenzione al Centro San Nicola di Giffoni sabato 13.

Ciascuno di noi, è sottoposto a fattori comuni che influiscono sul benessere della nostra mente e del nostro corpo come, solo per citarne due, insonnia e stress.

Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 17.00, al Centro Socio-Sanitario San Nicola di Giffoni Valle Piana (SA), il dottor Davide Iodice, psichiatra e psicoterapeuta, ne parlerà con la dottoressa Giulia Troisi, direttrice del Centro.

Ancora oggi si guarda a determinate specializzazioni con timore. Durante l’incontro verranno esaminati i fattori che influenzano la vita di tutti e che, spesso, arrecano sofferenza alla nostra mente senza che ce ne se renda conto.

La prevenzione è sempre il modo migliore per acquisire consapevolezza. Per il Centro San Nicola è fondamentale il benessere della persona: un concetto di che coinvolge a vasto raggio una molteplicità di contesti di vita e la sua promozione risulta essenziale nell’ottica di garantire una crescita armonica da un punto di vista cognitivo, emotivo e sociale, in particolare in età evolutiva.

La definizione di salute dell’OMS, «uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solamente assenza di malattia o infermità», costituisce una svolta storica che permette il definitivo abbandono dell’interpretazione medicalista al benessere.

L’appuntamento del 13 aprile, è solo una delle tante attività volute dalla dottoressa Giulia Troisi direttrice del centro socio sanitario ormai fiore all’occhiello del territorio dei Picentini.