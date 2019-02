Sono tante le donne che desiderano avere delle unghie belle e curate, sempre al top della forma, tra colori sgargianti, gel e tantissime decorazioni.

Alcune volte però le nostre unghie possono accusare dei problemi e un indebolimento generale e richiedono dunque più attenzioni di quanto si potrebbe pensare. Basta seguire una corretta routine di bellezza e qualche attenzione per combattere l’azione di freddo, stress o la continua applicazione di smalti ed evitare che le unghie diventino fragili.

Il freddo e le sue conseguenze sulle mani

Il freddo è sicuramente uno di quei fattori che, più di tutti, possono mettere a rischio la salute e la bellezza delle nostre mani e delle nostre unghie. Basta pensare a patologie come la dermatite da freddo, che spacca la pelle e che la rende molto sensibile, provocando la comparsa di zone irritate.

Il freddo agisce in modo negativo anche sulla lamina delle unghie, in quanto le disidrata e le secca, facendole diventare deboli fino al punto di compromettere la loro integrità strutturale. La fragilità ungueale potrebbe ad ogni modo dipendere da fattori diversi: intanto perché il freddo altera le risposte del nostro organismo, e questo può coinvolgere anche le unghie. In secondo luogo, in periodi come questo tendono a svilupparsi patologie come la psoriasi, che possono coinvolgere anche i tessuti delle unghie.

Altre cause alla base della debolezza ungueale

Non solo freddo: esistono infatti molte cause che possono portare le unghie verso la debolezza strutturale.

Si parte ad esempio dello stress: una malattia psicosomatica che spinge il corpo ad una reazione difensiva, la quale provoca a sua volta diversi scombussolamenti a livello organico.

Una seconda causa spesso attiva nella debolezza delle unghie è l’alimentazione e dunque alcune carenze nutrizionali in particolare: basti pensare alla mancanza di calcio e alle carenze vitaminiche, le quali privano le unghie di quelle sostanze necessarie per mantenersi in forze. In questi casi, non appena si notano i primi segnali di debolezza, si possono assumere degli integratori alimentari per unghie fragili come Bioscalin Unghie che grazie alla presenza di aminoacidi, vitamine e minerali favoriscono la salute dell’unghia.

Infine un altro motivo alla base di questo problema è la disidratazione: meglio contrastarla con le creme idratanti e mangiando tanta verdura e soprattutto tanta frutta.

Smalti, raggi ultravioletti e solventi vari

La nail art aiuta ad impreziosire le unghie, decorandole e trasformandole in espressione della personalità di una donna. Bisogna però fare attenzione agli smalti e ai solventi vari, dato che possono facilmente provocare danni alle unghie.

Il consiglio è di scegliere questi prodotti facendo attenzione al rispetto delle normative in materia, per evitare smalti contenenti elementi tossici per l’unghia. Anche la scelta dei solventi richiede attenzione, perché persino questi prodotti pensati per rimuovere lo smalto possono danneggiare i tessuti ungueali. Infine, i raggi UV: l’esposizione dovrebbe essere molto breve, e non dovrebbe mai riguardare le zone cutanee.

Insomma possiamo dire che curare ogni giorno la salute e la bellezza delle unghie è la strategia migliore per proteggerle da rischi come fragilità e opacità, per questo motivo occorre sempre far attenzione ai fattori visti oggi.