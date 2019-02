Febbraio mese della prevenzione per le retinopatie legate al diabete.

Febbraio è il mese della prevenzione per le patologie della retina causate dal diabete. Se non diagnosticate in tempo, la maculopatia e la retinopatia diabetiche, possono avere un grave effetto invalidante. Pertanto l’Associazione AMA et AmA, di cui è Presidente l’Oculista Pagliara, aderisce alla prevenzione nazionale, che per tutto il mese di febbraio prevede visite oculistiche gratuite, per prevenire malattie che possono portare anche alla cecità.

Gli screening, promossi dal Centro Ambrosiano Oftalmico, con il Patrocinio del Ministero della Salute e della Società Oftalmologica Italiana, coinvolgono strutture su tutto il territorio nazionale.

Per usufruire dello screening è necessario prenotare la visita ai seguenti numeri: 089220310 – 3398081041 o sul sito www.oculistapagliara.com

Come sempre, da 35 anni, il Dott. Prof. Vincenzo Pagliara sarà a disposizione per la prevenzione, la diagnosi e la terapia più indicata. Gli screening sono effettuati con tutte le attrezzature e il tempo necessari, utilizzando moderne tecnologie, per analizzare lo stato di salute dell’occhio, in particolare della retina.

Secondo quanto riportato dalla Società Italiana di Diabetologia e dalla Società Oftalmologica Italiana, se il diabete mellito viene diagnosticato dopo i 30 anni di età, la prevalenza della retinopatia diabetica varia tra il 21 %, nelle persone con diabete insorto da meno di 10 anni, e il 76 % nei pazienti a cui è stato diagnosticato da più di 20 anni; in media, il 30-50 per cento della popolazione diabetica è affetto da retinopatia in varie forme di gravità. Ciò conferma, come è già noto per molti, che un pericolo molto grave e diffuso per gli occhi è proprio il diabete.