Esenzione ticket da reddito, altri Patronati firmano la convenzione con l’Asl Salerno.

Come precedentemente annunciato, altri Patronati hanno aderito all’iniziativa dell’Asl Salerno

sottoscrivendo la convenzione per le procedure di esenzione ticket da reddito, istituita

dall’Azienda al fine di evitare disagi all’utenza.

Di seguito l’indicazione di questo secondo gruppo di patronati, ad oggi già operativi, con

l’indicazione della rispettive sedi territoriali:

Sedi INCA CGIL 089/2859160

Salerno zona orientale V. S. Robertelli, 19/C

Salerno centro C.so Garibaldi, 31

Nocera Inf.re V. Garibaldi, 23

Cava de’Tirreni V. della Repubblica, 23

Battipaglia V. R Jemma, pal. Pastena

Altavilla Silentina V. S. Pipino

Sala Consilina V. Matteotti, 49

Sedi ENCAL INPAL 089/302129

Salerno

Battipaglia V. Strauss, 24

Battipaglia V. Settembrini, 6

Colliano

Campagna

Capaccio – Ponte Barizzo

Pellezzano

Teggiano

Valva

Agropoli

San Mango

Vallo della Lucania

Sapri

Contursi terme

Eboli

Sedi A.C.A.I. 089/797765

Agropoli

Battipaglia

Buonabitacolo

Eboli

Omignano Scalo

Palomonte

S. Valentino Torio

Sanza

Serre

Vallo della Lucania

Mercato S. Severino

Roccadaspide

Siano

Alfano

Angri

Casalvelino M.

Cava de’ Tirreni

Pellezzano

Sarno

L’Asl Salerno ricorda ai cittadini che chi deve rinnovare l’esenzione Ticket per motivi di reddito si può rivolgere al proprio Medico Curante, per verificare se è già presente nell’elenco delle persone a cui e’ stata automaticamente certificata l’esenzione per reddito dal Ministero dell’Economia.

Chi non è presente in tale elenco, ed ha bisogno in tempi brevi di usufruire dell’esenzione, può

rivolgersi al proprio Distretto Sanitario.

Si ricorda che chi non ha particolare urgenza di usufruire di prestazioni, potrà rivolgersi agli

sportelli del Distretto Sanitario in qualunque momento dell’anno.