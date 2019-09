Enddocrinologia pediatrica, open day al Ruggi giovedì 26, visite gratuite dalle 14:30 alle 19.

Il 20 settembre è stata la GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA CRESCITA DEI BAMBINI.

AFaDOC (Associazione Famiglie di Soggetti con deficit dell’ormone della crescita ed altre patologie rare) ha creato a tal proposito una campagna di sensibilizzazione, patrocinata anche dal Ministero della Salute, che vede la collaborazione dei più importanti ospedali italiani che, nella settimana dal 23 al 28 settembre, aderiranno all’OPEN DAY per la misurazione gratuita dei bambini.

L’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in collaborazione con la dottoressa Carolina Mauro , ha fissato l’OPEN DAY per domani, giovedì 26 settembre dalle ore 14.30 alle 1900.

Sarà possibile portare i bambini al Plesso Ruggi di Via San Leonardo a Salerno per discutere con gli specialisti di Endocrinologia Pediatrica i problemi legati alla crescita dei figli e ricevere risposte alle domande che più frequentemente pongono i genitori. L’obiettivo è far comprendere a tutti che non sempre è corretto “aspettare e vedere”: il fattore tempo è estremamente importante per i bambini. La crescita irregolare, infatti, potrebbe nascondere importanti problematiche mediche e la tempestività è fondamentale per rendere efficaci i trattamenti.