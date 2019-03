Disturbi alimentari, convegno venerdì 22 a Palazzo di Città.

Venerdì 22 marzo, dalle ore 9.00, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, si terrà il convegno “I disturbi del comportamento alimentare. Nutriamo corpo e mente” organizzato da Centro Studi Psicosoma e patrocinato dal Comune di Salerno.

I Distrubi del Comportamento Alimentare (DCA) rappresentano una delle tematiche più complesse da un punto di vista psicologico, medico e sociale. La loro incidenza negli ultimi anni è diventata sempre maggiore, oltre ad interessare fasce di età sempre più in erba. Data la multifatturalità e la natura dei DCA, spesso la complessità riguarda diversi livelli: dalla diagnosi, alla ricerca dei meccanismi e delle motivazioni, fino ad arrivare al vero e proprio intervento psicotrapeutico e/o medico. Per tali ragioni urge la necessità di sensibilizzare, formare ed informare circa la problematica, quanti più attori sociali. Il percorso proposto intende dare una visione poliedrica partendo dai meccanismi psicologici, passando per le componenti biologiche, mediche e nutrizionistiche focalizzandosi inoltre sulle componenti ambientali e sociali quali uno stile di vita e di nutrizione orientati al ben-essere.

Destinatari: Docenti e studenti della scuola secondarie superiore e tutti coloro che siano interessati ad approfondire o avvicinare la tematica.

Iscrizione: La partecipazione al convegno è gratuita.