Coronavirus, lettera dei sindacati degli operatori del da Procida.

Alla cortese attenzione del

Commissario Straordinario A.O.U.

Sub Commissario Amministrativo

Sub commissario Sanitario

Direttore medico di presidio Plesso da Procida

Direttore Dipartimento Area Critica

“Unità di Crisi Aziendale” suoi componenti

Oggetto: Criticità nella gestione della pandemia da Covid-19

Le scriventi OO.SS. pur comprendendo le difficoltà create dall’attuale pandemia ad un sistema sanitario già povero di uomini e di mezzi, tuttavia devono rimarcare alle SS.LL. alcune criticità che non possono essere più tollerate, chiedendo con urgenza una risposta concreta ai seguenti punti:

1) Effettuazione di controlli seriati, attraverso l’ esecuzione a tutti gli operatori sanitari coinvolti di tamponi orofaringei affidabili, sensibili, specifici e validati a livello internazionale, e non di test cosiddetti”rapidi” che troppo spesso sono poco specifici e poco sensibili, per assicurare la salute dei lavoratori e dei pazienti;

2) La regolare fornitura di tutti i D.P.I. secondo i criteri della più alta prudenza ed affidabilità, per impedire il contagio degli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, senza abbassare il livello e la qualità delle protezioni disponibili per i lavoratori, secondo” il più prudente principio di cautela” così come previsto dal “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, con le parti sociali, in data 24 Marzo 2020, come “addendum” al precedente e analogo Protocollo , sottoscritto in data 14 Marzo 2020 ed anche in relazione alla “Comunicazione dell’ Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C., n. 51 del 20/03/2020” inviata alle Aziende Ospedaliere e alle Asl in data 30 Marzo 2020:

3) Conoscere, dettagliatamente, tutti i percorsi sanitari previsti per l’utilizzo del Plesso “Da Procida” in base ai quali è stato qualificato come Ospedale “Covid” della nostra A.O.U.; inoltre, conoscere, nei dettagli, tutti i presidi tecnici, strutturali, logistici, organizzativi, umani e professionali per assicurare una adeguata assistenza e garantire la sicurezza ai pazienti eventualmente ricoverati presso il suddetto Plesso Ospedaliero; infine, conoscere, nei dettagli, l’esito del “collaudo” tecnico che ha certificato l’idoneità del Plesso “Da Procida” come sede di ricovero per pazienti “Covid”, poiché a quanto è dato sapere alle scriventi OO.SS. persistono invece,notevoli carenze strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da mettere a repentaglio la salute dei pazienti e la qualità dell’assistenza sanitaria offerta dal personale colà dislocato.

Salerno lì 04/04/2020

AAROI-ANAAO-CGIL-CISL-CIMO-FESMED-FVM-UIL