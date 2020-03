Coronavirus, da Procida riconvertito a centro di terapia subintensiva.

Anche il “da Procida” di Salerno viene inserito nel piano sanitario di presidi funzionali a gestire l’emergenza Coronavirus.

E, per riconvertire la struttura, la direzione aziendale del Ruggi d’Aragona ha disposto – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – il trasferimento dei pazienti presso il proprio domicilio o in altre strutture sanitarie in grado di poter ospitare nuovi degenti.

Il «Da Procida», dunque, diventa un Covid Hospital mentre si pensa alla realizzazione di un reparto di terapia subintensiva.