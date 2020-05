Coronavirus, da oggi test sierologici disponibili presso Centri Verrengia.

Per soddisfare le tante richieste ricevute in pochi giorni, dopo aver inviato comunicazione ufficiale alle autorità competenti e nel rispetto del “Protocollo Organizzativo Analisi Sierologiche COVID 19”, I Centri Verrengia da oggi inizieranno ad effettuare presso la sede di C.so Vittorio Emanuele, 95 a Salerno i test sierologici per il Coronavirus. Per evitare assembramenti, i test saranno eseguiti, previa prenotazione telefonica, con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17.

I test sierologici possono dare utili indicazioni circa un eventuale contatto del paziente con il virus, attraverso la misurazione degli anticorpi IgM, IgG e IgA nel sangue. Presso i Centri Verrengia sarà possibile effettuare, tramite prelievo di sangue, i test IgG, IgA+IgG, IgM+IgG.

“Siamo pronti a dare il nostro contributo al contrasto al COVID 19, offrendo l’opportunità a tutti i Pazienti di effettuare, in totale sicurezza e in ambienti costantemente igienizzati e sanificati, i test sierologici per il Cornavirus utili a comprendere se siamo entrati in contatto con il virus – spiega il prof. Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia di Salerno – I risultati dei test saranno comunicati nel rispetto dei protocolli di privacy al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, come abbiamo segnalato alle autorità competenti. Riteniamo che i test sierologici possano aiutare nella fase di riapertura e ripresa delle attività lavorative. Non potevamo sottrarci a questo impegno e abbiamo predisposto tutte le attività nel più scrupoloso rispetto delle prescrizioni di sicurezza, per tutelare la salute di tutti i Pazienti.”