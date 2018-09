Benessere e Bellezza, quarta edizione del convegno venerdì 28 e sabato 29 al Lloyd’s Baia Hotel.

E’ giunto alla quarta edizione l’appuntamento con il benessere e con la bellezza che quest’anno si svolgerà nei giorni 28 e 29 settembre. Ideato e organizzato dalla dottoressa Maria Laura Vinciguerra, con il patrocinio della Regione Campania, dell’A.O.U. San Giovanni e Ruggi di Salerno, dell’ Università Federico II, della Provincia e del Comune di Salerno, oltre al contributo dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, il convegno “La bellezza continua….Benessere globale e antiaging” farà convergere, anche in questa edizione, presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare i maggiori esperti del settore nazionali ed internazionali. Appuntamento fisso, quindi, per tanti professionisti che in queste giornate di studio riescono ad approfondire temi legati a varie problematiche con relatori di chiara fama. Quello intrapreso dalla Vinciguerra, Responsabile Scientifico dell’evento, è un percorso che si propone di offrire ai medici partecipanti una visione globale delle ultime novità in ambito medico estetico, dermatologico, della chirurgia estetica e di quella ricostruttiva.

Come per le edizioni passate, il Convegno sarà suddiviso in momenti dedicati per vari argomenti. In apertura, la mattina del 28 settembre, una intera sessione dedicata alla Medicina Estetica con Relazioni di elevato livello scientifico ed una interessante tavola rotonda. Nel pomeriggio, focus su tematiche dermatologiche con la presenza di Docenti Universitari di Salerno e Napoli che affronteranno anche i risvolti psicologici del paziente affetto da malattie cutanee. La giornata di sabato 29 settembre vedrà la mattinata dedicata alla Chirurgia Plastica: il ringiovanimento del volto, gli attuali orientamenti nella rinoplastica, ma anche la ricerca della bellezza al maschile e al femminile sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati. Importante novità: La chirurgia plastica nel bambino, disciplina che sta sempre più interessando i professionisti del settore. La sessione conclusiva, infine, affronterà i temi della tricologia, nutrizione , stili di vita, nuove norme per l’attività professionale, nonché le ultime novità nel campo fiscale per il medico, il tutto per offrire agli ospiti un Convegno che possa fornire le più qualificate informazioni sulle novità nei vari campi.