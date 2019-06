Autismo, ritardi delle amministrazioni, Anffas preoccupata.

L’Anffas Onlus Salerno è vivamente preoccupata per i ritardi dell’Amministrazione (regionale e locale) e delle agenzie pubbliche (sanità, scuola, lavoro) nell’applicazione delle norme e della riorganizzazione dei servizi a favore delle persone, in particolari bambini e adolescenti, con disturbo dello spettro dell’autismo.

Per illustrare nel dettaglio la criticità della situazione attuale giovedì 13 giugno 2019 alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione in via del Tonnazzo n. 83 Fuorni (SA), si svolgerà una conferenza stampa alla quale interverranno il Presidente di Anffas-Onlus Salerno e Coordinatore regionale Anffas Campania Salvatore Parisi e il Direttore Sanitario dell’Anffas Onlus di Salerno, Angelo Cerracchio.