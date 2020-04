Associazione “Raggi di sole” Bellezza e Solidarietà Donne malate di cancro. Mascherine per gli ospedali e tutorial.

L’Associazione, presieduta da Lucia Lodi una giovane donna coraggiosa e malata di cancro, ha deciso di dedicare la sua attività per assistere chi viva questa condizione di vita ancora più grave rispetto a quella di tutto il resto della popolazione, pur sofferente. Lucia Lodi è affiancata in questa attività solidale da: Giovanna Albano, Mariagrazia Mastrolia, Rosaria De Caro, Edelweiss Consalvo, Arturo Calabrese, Vincenzo Carusi Abbamonte, Flavio Gioia.

“Raggi di Sole” ha mobilitato una vera e propria task force al femminile composta da: Valentina D’Alessandro Stilista, Francesca Ragone Makeup &Style Coach, Marina Antonucci Fashion Creator, Anna Serriello Associazione Wonder Tortilla.

Francesca Ragone founder del brand Beyouty ha prodotto dei tutorial dedicati alle donne malate di cancro. Il primo è stato dedicato all’uso del foulard perché uno dei primi effetti delle cure chemioterapiche è purtroppo la caduta dei capelli. Da anni, al fianco delle donne, consulente di immagine per il percorso “Dedicati incontri per prendersi cura di sé”, iniziativa promossa da ACTO in diversi ospedali, con la sua Looktherapy punta a rivelare la bellezza dell’anima e a far si che ogni donna ritrovi la sua immagine riflessa nello specchio.

Valentina D’Alessandro, Anna Serriello e Marina Antonucci hanno regalato stoffe e tessuti con i quali la stessa Antonucci insieme alle sarte Emilianna Turi ed Angela Tesauro stanno cucendo mascherine di protezione che saranno donate al Reparto Oncologico dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, al Reparto di senologia oncologica della casa di cura salus di battipaglia, alla Breast Unit dell’ospedale di Pollena Trocchia (NA). Queste mascherine sono, in qualche modo, “speciali” perché realizzate con tessuti di alta qualità e con un design originale.

“Tutorial e mascherine sono ispirati – dichiara la presidente Lucia Lodi – alla filosofia dell’associazione “Raggi di Sole” che contro il cancro usa anche l’arma della bellezza. La cura della persona, l’attenzione alla bellezza esteriore sono uno strumento molto importante per aiutare le donne malate ad affrontare la malattia e le sue conseguenze fisiche, psicologiche e relazionali. Una donna che riesca a sentirsi bella, nonostante il cancro, riceve un’energia straordinaria per affrontare il percorso terapeutico”.

L’Associazione “Raggi di sole” è impegnata in progetti speciali ed eventi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle donne malate di cancro. Grazie al generoso sostegno di benefattori, di aziende, di artisti è stato possibile avviare il progetto “Vita Mia” per l’attivazione nei reparti oncologici di Sale di Bellezza nelle quali le donne possano ricevere consigli utili preservare il proprio aspetto fisico con parrucche, trucco, abbigliamento.

