Aprono ad Atena Lucana gli Studi Dentistici Di Santi.

Nascono, a Atena Lucana (SA), gli Studi Medici Di Santi, per volere di Giuseppe Di Santi, già medico-dentista di Barbara D’Urso.

Specialista odontoiatra, già attivo a Monte Argentario e in tutta la provincia di Grosseto, Giuseppe Di Santi vanta un’esperienza decennale acquisita nel tempo grazie a importanti collaborazioni scientifiche sia nel campo pubblico che privato in Italia e all’estero.

Già Assessore alla Sanità, Innovazione e Tecnologie Comune M. Argentario, Presidente Provinciale Croce Rossa Italiana di Grosseto dal 2002 al 2004 e Sergente Croce Rossa Italiana dal 2002, Giuseppe Di Santi negli anni vince il Premio nazionale A.N.D.I. quale più giovane operatore in implantologia, è relatore in circa 80 congressi, presenta circa 50 pubblicazioni di problematiche implantologiche in Italia e all’estero.

Il percorso di Giuseppe Di Santi arriva, oggi, anche in provincia di Salerno con l’apertura degli Studi Medici Di Santi, i quali offrono prestazioni di eccellenza in numerosi ambiti dell’odontoiatria, dalla parodontologia alla conservativa, dall’implantologia all’ortodonzia invisibile, fino all’implantologia fissa, la soluzione definitiva in caso di perdita dei denti.

Fra i principali trattamenti utilizzati presso lo studio figura l’applicazione dell’apparecchio invisibile Invisalign, il quale rappresenta una delle soluzioni più efficaci contro il malposizionamento dei denti di bambini e adulti.

«Invisalign è un innovativo sistema che consente di recuperare tutta la bellezza del proprio sorriso attraverso l’utilizzo di un apparecchio ortodontico appositamente progettato per essere poco invasivo e invisibile, garantendo così il miglior risultato senza gli svantaggi dei classici apparecchi per denti».

Altre peculiarità degli Studi Medici Di Santi sono rappresentate dall’implantologia a carico immediato (che riduce notevolmente le tempistiche per il corretto posizionamento dell’impianto consentendo di tornare a sorridere in sole 24 ore) e dagli impianti zigomatici (che si ancorano al processo zigomatico e sui quali si può realizzare il cosiddetto carico immediato). Grazie a questi impianti è possibile risolvere il problema dell’atrofia mascellare con un solo intervento chirurgico e ottenere la protesi provvisoria fissa entro le 24-48 ore, in modo da dare un elevato comfort funzionale ed estetico ai pazienti con altissima percentuale di successo.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze economiche dei propri pazienti, lo studio ha stipulato una convenzione in collaborazione con ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e con la finanziaria COMPASS, in modo che tutti i pazienti possano finanziare le cure più impegnative dal punto di vista economico e tornare subito a sorridere. Studi Medici Di Santi è anche convenzionato con Unisalute e Previmedical.

«La biopsia rappresenta una tappa importante nella diagnosi di una neoformazione nel contesto dei tessuti molli orali. Non tutte le lesioni chiamano immediatamente la biopsia e, inoltre, non esiste un unico tipo di biopsia. Facciamo dell’intercettazione precoce delle neoformazioni la nostra forza».

Gli Studi Medici Di Santi, oltre ad occuparsi di salute dentale, si pongono come obiettivo quello di fornire al paziente la possibilità di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere in toto, fornendo prestazioni mediche pluridisciplinari (ginecologia, flebologia, dermatologia, gastroenterologia, logopedia, etc.) grazie alla collaborazione con un team di professionisti composto da Biagino Fiscella (chirurgia – flebologia – mesoterapia – filler), Luigi Fasolino (ginecologia – ostetricia), Mariele De Paola (dermatologia – venereologia), Marisa Giorgini (dietetica e nutrizione), Giovanni Pentangelo (chirurgia orale), Giuseppina Cosentino (igiene orale – parodontologia), Dalila Fiscella (conservativa), Caterina Di Santi (endodonzia – odontoiatria – protesi dentaria), Ombretta Pinto (pet therapy), Maria Trezza (logopedia), Caterina Pafundi (psicologia) ed altri ancora.

Gli Studi Medici Di Santi integrano e uniscono la competenza e la professionalità in differenti campi della medicina, concentrati in un’unica struttura.

Fra i vari servizi offerti anche una sala nursery a misura di bambino per mettere a proprio agio anche i pazienti più piccoli, una sala con accesso dedicato per pazienti con disabilità o esigenze particolari e una sala relax post-intervento.