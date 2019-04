AOU Ruggi, Open Week sulla salute della donna.

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la 4^ edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

Nella settimana dall’11 al 18 aprile anche l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona partecipa alla manifestazione a cui hanno aderito tutti gli ospedali che hanno ricevuto, per la loro attività in favore della donna, i Bollini Rosa.

L’attività degli specialisti sarà rivolta essenzialmente all’informazione per fornire utili consigli alle donne su come prendersi cura di se stesse e come affrontare le principali malattie femminili come il dolore cronico, quello pelvico, l’endometriosi e l’atrofia vulvo-vaginale.

Nell’ambito di questa settimana rientra anche l’appuntamento realizzato dall’UOC di Oncologia in collaborazione con il Comune di Salerno e che si svolgerà presso il Teatro delle Arti giovedì 11 aprile alle ore 18.00. Gli intervenuti, dopo aver assistito alla proiezione del film “Sussurri e grida” di Ingmar Bergman, potranno chiedere agli specialisti presenti tutti i chiarimenti che vorranno.