Al via la rubrica “Udito Center Informa”, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei disturbi dell’apparato uditivo.

La rubrica “Udito Center Informa”, che andrà in onda sui canali social di Udito Center, prevede approfondimenti video a cura degli specialisti del centro acustico e vuole essere un momento di informazione sulle tematiche legate ai disturbi dell’udito e sulle nuove tecnologie acustiche.

“L’idea della rubrica nasce dalla volontà di informare i cittadini su tutto ciò che riguarda la salute dell’apparato uditivo. Si parla spesso di prevenzione ma purtroppo ancora troppo poco dei disturbi dell’udito che ogni anno colpiscono oltre 7 milioni di persone” spiega il dott. Mario Fraschettone.

“Udito Center, da sempre è impegnato in iniziative gratuite di informazione e prevenzione – sottolinea la dott.ssa Lina Contaldo – Il nostro obiettivo infatti è quello di sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai più adulti, sull’importanza dei controlli dell’udito.”

Udito Center, con sede principale a Battipaglia e altri nove Centri in provincia di Salerno (Bellizzi, Campagna, Agropoli, Oliveto Citra, Giffoni, Castel San Giorgio, Capaccio, Montecorvino Rovella, Pagani), da anni è un punto di riferimento su tutto il territorio provinciale anche grazie alla continua ricerca nel settore uditivo, in particolare in campo audio protesico.