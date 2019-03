Al via Benessere In, due giorni dedicati alla salute ed al benessere alla Mediateca Marte di Cava.

Si terrà sabato 30 e domenica 31 Marzo 2019 presso il Marte Mediateca Eventi l’appuntamento sulla salute ed il benessere organizzato dall’Associazione “Farma e Benessere” Onlus in collaborazione con il Comune di Cava de’ Tirreni ed altre associazioni del territorio metelliano.

Durante “Benessere In” saranno proposti laboratori didattici, show cooking, incontri ed esibizioni. Sarà possibile effettuare consulenze mediche specialistiche gratuite grazie alla collaborazione di alcuni esperti di diverse branche della medicina. Il programma prevede diversi momenti con un incontro il 30 Marzo fra gran parte delle associazioni cavesi ed i cittadini ed il 31 Marzo con la consegna degli attestati agli iscritti al corso “Informare per Prevenire” tenutosi a Cava de’ Tirreni in collaborazione con il Centro per i Servizi del Volontariato – CSV Salerno.

L’evento si svolgerà presso il Marte Mediateca Eventi di Cava de’ Tirreni (SA) ed i bambini che aderiranno all’iniziativa potranno scoprire l’importanza del concetto di prevenzione attraverso una visita guidata degli spazi allestiti e le spiegazioni di medici e professionisti del settore sanitario. Saranno inoltre realizzati dei laboratori didattici con l’Associazione Legambiente di Cava de’ Tirreni (GreenHub Cava) per fissare nella mente dei bambini i concetti spiegati e parlare di riciclo ed orti.

Tutto questo e tanto altro è Benessere IN!

Dott. Marco Barone

Presidente Associazione “Farma e Benessere”