UdC, Aniello Salzano nuovo commissario per Salerno.

L’Udc rafforza la sua presenza in provincia di Salerno, e in particolare nel capoluogo. E’ stato infatti appena nominato il nuovo commissario politico del partito per la città di Salerno. L’incarico, conferito dal segretario provinciale dell’Udc, Mario Polichetti, sarà rivestito dal professor Aniello Salzano. A quest’ultimo ha voluto augurare buon lavoro lo stesso Polichetti: «Un investimento importante anche in vista delle prossime elezioni amministrative – sottolinea il segretario dell’Udc per la provincia salernitana – La scelta è ricaduta sul professor Aniello Salzano in quanto siamo tutti consapevoli delle sue doti umane, politiche e professionali. Una ulteriore risorsa a disposizione del partito, che in questo modo potrà proseguire al meglio il lavoro che ci auguriamo di portare avanti sul territorio, con un punto di riferimento sul capoluogo».

