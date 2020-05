Stagionali, Cirielli (FdI): Governo e Regione nemici del turismo.

“Piena solidarietà ai lavoratori stagionali del turismo della Costiera Amalfitana, di Ischia e di tutta la Campania abbandonati da Governo e Regione”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Il fallimento delle politiche economiche del Governo nazionale Pd-M5S e gli annunci spot del governatore De Luca stanno mettendo in ginocchio l’intero comparto turistico. E’ vergognoso – dichiara Cirielli – che i lavoratori stagionali continuino ad essere esclusi dal bonus di 600 euro dell’Inps e, di conseguenza, anche dal contributo, seppur irrisorio, di 300 euro, finora solo annunciato dalla Regione Campania. Una situazione davvero allarmante che necessita di un immediato intervento da parte delle istituzioni. A tutti gli operatori del comparto turistico (dagli albergatori ai titolari di piccole e grandi strutture ricettive, dalle guide turistiche a tutti i lavoratori stagionali) vanno garantiti sussidi economici idonei ad affrontare la prossima stagione estiva che, a seguito delle misure anti-Coronavirus, sarà molto difficile da organizzare in tutte le località balneari della Campania, isole comprese. Fratelli d’Italia farà la propria parte per promuovere soluzioni ed accendere i riflettori su questo settore nevralgico della nostra regione. Infine, per quanto riguarda Ischia – conclude Cirielli – il governatore De Luca farebbe bene ad occuparsi anche del presidio ospedaliero, che deve essere potenziato con nuovo personale, nuovi posti letto ed interventi strutturali da completare in tempi rapidi per garantire un’adeguata assistenza ai pazienti dell’isola” conclude Cirielli.

