Salerno in Comune scalda i motori per le elezioni, presentati logo e sito web.

La presentazione ufficiale del logo e del sito web di “Salerno in Comune”, avvenuta sabato su Facebook, sancisce l’ufficialità del nostro progetto laboratoriale che intende avere un ruolo di primaria importanza nel panorama civico salernitano.

L’evento, ampiamente partecipato, ci ha consentito di spiegare ai cittadini l’idea del progetto civico attraverso l’elaborazione grafica delle parole chiave suggerite da coloro che già ci affiancano in questo percorso.

Silvia De Martino, giovane graphic designer salernitana, si è occupata di sintetizzare, ottimamente, in identità visiva quanto appreso negli incontri degli ultimi mesi con tanti cittadini;

Andrea Pastore, giovane web developer salernitano, ha realizzato ciò che può essere definito l’avamposto di contatto online per chiunque abbia voglia di partecipare alla vita politica di Salerno: www.salernoincomune.it

Siano chiari gli obiettivi che intendiamo raggiungere in futuro:

– creare un laboratorio politico permanente che abbia la forza di aggregare chi non trova alcuno spazio in grado di offrirgli la possibilità di partecipazione alla gestione del bene comune;

– un ruolo considerevole nella coalizione civica che si sta formando per concorrere alle prossime elezioni amministrative in alternativa alle forze politiche che governano da circa trent’anni in questa città;

– promuovere l’innovazione digitale quale mezzo per annullare la gestione elitaria di questa amministrazione estremamente iniqua e causa della insoddisfazione dei cittadini nell’utilizzo dei servizi pubblici, come testimoniano le classifiche nazionali formulate negli ultimi anni.

Ci auguriamo di poter risvegliare la voglia di far politica attiva al maggior numero di concittadini ed è per questo che saremo nei quartieri della città per ascoltare le difficoltà e progettare insieme le soluzioni.