Pontecagnano, Sica non sarà candidato al Consiglio Comunale: lavoro per la crescita di Forza Italia.

pubblichiamo la lettera che il Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica ha scritto ai coordinatori regionali, provinciali e locali di Forza Italia annunciando la sua non ricandidatura al Consiglio Comunale (essendo già al secondo mandato è incandidabile come Sindaco)

Al Coordinatore Provinciale FI Salerno

On. Vincenzo Fasano

e p.c. All’On. Mara Carfagna

Al Coordinatore Regionale FI Campania

Sen. Domenico De Siano

Al Coordinatore Cittadino FI Pontecagnano Faiano

Sig. Guido Pappalardo

Carissimo Coordinatore,

Come ben sai, Pontecagna no Faiano si appresta a entrare nel vivo dellacomp etizione elettorale per la scelta del nuovo Sindaco e il rinnovo dellamassima Assise Comunale.

Siamo fortemente impegnati alla costru zione di un centrodestraforte e c ompatto, in coerenza con il quadro regionale e nazionale, chepossa ambire alla vittoria finale in un Comune importante come il nostroche, oramai, sfiora i 30mila abitanti.

In tal senso, mi preme ribadirTi la mia totale disponibilità a r aff orzarel’az ione politico-programmatica ed elettorale di Forza Italia in linea con lavolontà, più volte manifestata, del Coordinatore Cittadino GuidoPappalardo di rilanciare la presenza del partito nella nostra Città.

E’ mia intenzione, infatti, contribuire al rinnovamento di una classe dirigente che possa pienamente interpretare le istanze del territorio, attraverso la costituzione di una lista di Forza Italia forte e rappresentativa delle migliori idee e professionalità del territorio.

Ti confermo, a tal proposito, la mia intenzione di non candidarmi al C onsig lio Comunale al fine di favorire al massimo il processo di crescitadel partito a livello cittadino e un’apertura sempre più ampia e convinta anuove energie che sostengano realmente il progetto di una Forza Italiaprotagonista.

Resto, come sempre, a completa di sposizione nei modi e nei ruoliche il partito riterrà opportuni.

Ti saluto con grande affetto.

Pontecagnano Faiano, 20 marzo 2018

Ernesto Sica