Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Ora basta, Servalli difenda l’ospedale”.

“Al di là delle promesse e delle chiacchiere sentite finora, l’ospedale di Cava de’ Tirreni continua a non funzionare come dovrebbe. Anche nelle ultime ore, mi sono arrivate lamentele e segnalazioni da parte di cittadini, costretti a farsi curare in altri nosocomi del territorio, perché al “Santa Maria dell’Olmo” mancano posti letto e personale”. Lo denuncia, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “E’ inaccettabile, oltre che sconcertante, che pazienti che potrebbero essere affetti dal Covid o che necessitano di ricovero urgente vengano dirottati altrove. Non si può – sostiene Cirielli – mettere in pericolo la vita delle persone per colpa di scelte amministrative e politiche irresponsabili e scellerate. Mantenere aperta una struttura ospedaliera che non viene messa nelle condizioni di poter garantire i servizi di assistenza urgenti è una follia. Per questo – conclude Cirielli – rivolgo l’ennesimo appello al sindaco Vincenzo Servalli affinchè si faccia promotore ad horas di un confronto istituzionale con l’Asl Salerno e la Regione Campania (guidata dal suo compagno di partito De Luca) affinché blocchino lo smantellamento, di fatto, dell’ospedale di Cava che, invece, deve essere dotato di personale e posti letto adeguati al bacino di utenza di riferimento” conclude Cirielli.

