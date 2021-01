Matteo 1, Matteo 2 e Matteo 3.

di Il Parlatore Solitario

Opinione abbastanza diffusa è che uno dei (tanti) mali dell’Italia è che “tutti parlano di tutto”, fenomeno che genera sostanzialmente tre risultati:

Le “soluzioni”, o presunte tali, sono numerosissime rispetto ai problemi. Per effetto del primo risultato i problemi restano tali Per effetto del secondo risultato prolifera la platea dei parlatori

Io mi colloco tra gli effetti del terzo risultato ed inizio la mia riflessione sul momento politico attuale.

Viviamo nel periodo della XVIII legislatura che ha avuto inizio lo scorso 23 maggio 2018 con la prima seduta della camera dei deputati e del senato e che durerà, salvo scioglimento anticipato, fino a marzo 2023.

Attualmente la platea totale dei parlamentari è di 950 unità (630 deputati, 315 senatori eletti e 5 senatori a vita) ma dalla prossima legislatura la platea, per effetto della legge costituzionale num. 1 del 19 ottobre 2020, al netto dei senatori a vita si ridurrà a 600 unità (400 deputati e 200 senatori).

Chi ci governa guida una maggioranza costituita sia da formazioni politiche presenti nella competizione elettorale sia da formazioni nate a legislatura ormai avviata, e qui nasce il mio primo spunto di riflessione: ma io, da cittadino, ho votato la compagine “X” perché ne condividevo il programma e credevo agli uomini che la componevano e dopo mi ritrovo governato da altre compagini (con altri programmi) costituenti uno scacchiere completamente diverso e sconosciuto: sarà anche legale o giuridicamente ineccepibile, ma per me rimane un tradimento bello e buono!

Comunque questa legislatura, nata dopo la debacle di un Matteo (quello che diceva: ”Voglio cambiare l’Italia, non cambiare il governo” e che voleva rottamare tutto e tutti, Senato compreso), nasce sotto il segno di un altro Matteo, quello che soleva dire “Io sono entrato in Lega che Gianfranco Miglio mi spiegava, e son d’accordo, che pur di arrivare al federalismo ci si alleava anche col diavolo. Magari Scilipoti è leggermente meglio del diavolo e quindi mi accontento”, e quindi si allea non con Scilipoti ma con Gigino dando origine al primo governo gialloverde.

Nel frattempo il Matteo che voleva abolire il Senato, sempre per essere fedele a sue pregresse dichiarazioni, diventa senatore…

Tra alti e bassi questo governo va avanti fin tanto che Matteo (il secondo citato) non pensa (??) di tentare una puntata forte per ribaltare il tutto con la speranza di arrivare ad elezioni anticipate, forte di sondaggi in quel momento a lui favorevoli (lo davano sicuro vincitore proprio a spese del suo ex alleato Gigino), disegno che non gli riesce per una serie di circostanze ….

Una di queste circostanze, forse non presa in considerazione, è che ritorna in campo il primo Matteo (quello che disse, prima del referendum da lui stesso fortemente voluto: “Se perdo mi ritiro dalla politica”) che, proprio perché voleva ritirarsi dalla politica, con una mossa ardita mette tutti d’accordo favorendo così il nascere del governo giallorosso ed immediatamente fonda un nuovo partito che, da neonato e con percentuali da prefisso telefonico, si trova nella maggioranza governativa rappresentato addirittura da due ministri.

Mi sorge il leggero sospetto che la paura di elezioni anticipate, che in futuro genereranno un parlamento ridotto di 345 parlamentari, sia stata la ragione per “dimenticare” il fango che, volato da tutte le parti, ha colpito un po’ tutti.

Ma ecco che ritorna prepotentemente il pensiero del Matteo senatore ed ecco che, a fronte di richieste non esaudite (almeno a sentire le sue dichiarazioni), costringe alle dimissioni le due sue ministre creando scompiglio in quella che era la maggioranza e mettendo in forse la naturale conclusione della legislatura.

In queste ore si sente di tutto e da tutti, io so solo che, da salernitano di nascita e di residenza, il pensiero di San Matteo, che ne è il patrono, dovrebbe essere preso in considerazione da tutti e due i Matteo e che così recita: “La saggezza è sapere quando far parlare la tua mente e quando fare attenzione a quello che dici”.

Nel frattempo, evitate di chiamare i vostri figli Matteo: potrebbero essere scambiati, nel futuro, per questi due Matteo qua…

N.B.: le citazioni delle frasi attribuite ai tre Matteo provengono da: https://www.frasicelebri.it