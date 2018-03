Inchiesta rifiuti, Roberto De Luca interrogato dai pm: non ho commesso alcun illecito.

Roberto De Luca, ex assessore comunale di Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è stato interrogato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli scaturita dai video di Fanpage.it. De Luca jr, che è indagato per l’ipotesi di corruzione e si è dimesso dalla carica di assessore dopo il coinvolgimento nell’indagine, è stato ascoltato dai pm Sergio Amato e Ilaria Sasso del Verme.

A quanto si è appreso, ha respinto gli addebiti negando in particolare ogni ipotesi di accordi illeciti con l’ex pentito della camorra Nunzio Petrella che fingendosi imprenditore, come è documentato in alcuni video di Fanpage, aveva proposto durante un incontro con un collaboratore di De Luca tangenti in cambio di appalti per lo smaltimento delle ecoballe.(ANSA).