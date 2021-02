Foibe, Cammarota: un gesto istituzionale per la memoria.

“In occasione del giorno del ricordo di domani 10 febbraio il Comune di Salerno voglia in qualche modo ricordare i martiri italiani”.

Lo chiede in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà, il quale rimarca come “quella pagina strappata di storia che non abbiamo potuto studiare a scuola oggi è diventata una legge dello Stato e ha ripristinato la verità sulla tragedia delle Foibe”.

“Tuttavia”, conclude Cammarota, “e’ necessario che la presenza istituzionale non venga meno e venga prima della politica, così come la verità storica prevalga sulle interpretazioni di parte, perché il più grande insegnamento che si possa dare ai nostri giovani è che non c’è libertà senza verità”.