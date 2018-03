Elezioni, appello di Anffas su disabili: diritti e non discriminazioni.

L’ Anffas Onlus è impegnata da 60 anni per la tutela e promozione dei diritti umani, l’inclusione sociale e la non discriminazione in particolare delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nell’approssimarsi del momento elettorale, le decine di migliaia di persone con disabilità, famiglie, volontari, amici, collaboratori che aderiscono alla rete Anffas in tutta Italia attraverso un documento (in allegato) desiderano evidenziare preoccupazione ed allarme per il crescente clima di intolleranza, odio, violenza e discriminazione.

“La nuova classe politica che siamo chiamati ad eleggere – afferma il Presidente dell’ Anffas Onlus di Salerno e coordinatore campano Anffas Salvatore Parisi – ha su tutte la responsabilità di ripristinare un clima di equità sociale perché nessuno sia escluso e soprattutto perché nessuno si senta escluso due volte vivendo al Sud. Non è solo una questione di risorse ma anche di visione e programmazione. Mi spiace riscontrare, ancora una volta, che nei programmi e proclami il tema delle disabilità sia parzialmente presente o appena accennato. Auspico dunque che nell’esercizio del proprio diritto di voto cittadini e le cittadine possano, con responsabilità e in piena libertà, tenere in forte considerazione questi che sono i punti cardine per una società solidale”.