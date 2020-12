Dramma partite iva, Cammarota : gravissima assenza del Comune di Salerno.

“Quando un popolo, come quello delle partite iva, scende in piazza per il dramma della fame, le istituzioni devono essere vicini al popolo, ed invece nella manifestazione pubblica di ieri nessuno ha ascoltato il grido di dolore della gente di Salerno”.

Così l’avvocato Antonio Cammarota , presidente della Commissione Trasparenza, che ieri mattina ha preso parte al presidio pacifico organizzato dall’Aisp e dalle altre sigle che rappresentano il settore della ristorazione, del commercio, delle partite Iva.

“Sono stato invitato a partecipare è ho ritenuto doveroso essere presente”, dichiara Cammarota, il quale rimarca che “le istituzioni devono intervenire a tutti i livelli per arginare la profonda frattura sociale tra chi ha lo stipendio assicurato e chi invece può perdere tutto, stavolta non per il rischio di impresa, ma per cause indipendenti dalla volontà, dalla capacità, dal merito, in una terra in cui l’economia è le piccole e medie imprese”.

“Chiederemo ancora che i soldi delle Luci d’artista e del Capodanno vengano immediatamente utilizzati per quanti in questo momento stanno rischiando il crollo”, continua Cammarota, “perché i soldi ci sono e si devono spendere, poi si vedrà”.

“Ciò che più sconforta”, conclude Cammarota, “è l’atteggiamento pilatesco di questa amministrazione comunale che non governa, non decide, non risolve, non ascolta, la peggiore Giunta che la città di Salerno abbia mai avuto”.