Dipendente Salerno Pulita strappa manifesto anti De Luca, Cammarota: gesto gravissimo, il presidente risponda.

“L’episodio riferito nel video pubblicato su facebook dal negozio “Zeppola d’Oro”, dove si vede un dipendente di Salerno Pulita strappare il cartello di protesta contro De Luca dell’esercizio commerciale, getta una grave ombra su Salerno Pulita e, di riflesso, sull’intera città di Salerno”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale annuncia di voler richiedere spiegazioni scritte e quindi l’audizione del Presidente di Salerno Pulita.

“In discussione non è la Zeppola d’Oro, il privato si tutelerà se e come vorrà”, afferma Cammarota, “ma il grave danno di immagine che ne deriva, così come è dato rilevare dalle reazioni di tutti, essendo Salerno Pulita un’azienda pubblica comunale”.