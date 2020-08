Coronavirus, De Luca: valuto chiusura Regione. Caldoro: va chiuso lui.

“A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook nel corso della quale ha fatto sapere che oggi ci sono 68 contagi.

“De Luca vuole chiudere la Campania? Sarebbe meglio ‘chiudere’ De Luca, che prima non fa i tamponi a chi arriva a Capodichino e poi minaccia di isolare la Regione”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania.

“È in evidente stato confusionale, ora sparge paura e diffonde allarmismo per fini elettorali, mentre – ricorda – fino a ieri non ha fatto alcuna prevenzione. In tal modo mette in pericolo la salute dei cittadini e l’economia regionale. Va rimosso il prima possibile”. “Il pericolo maggiore è lui” conclude l’ex governatore campano. (ANSA).