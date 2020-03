Coronavirus, Amatruda: Amatruda “Campania ultima per tamponi, sanità prossima al collasso e Coscioni fa il suo reparto?”

”Siamo ultimi in Italia per il numero di tamponi. Servono più tamponi ed una maggiore organizzazione, a Salerno soprattutto”.

Così il giornalista Gaetano Amatruda dell’Associazione ’Andare Avanti’.

”Oggi la stampa racconta – dice Amatruda-delle difficoltà a reperire mascherine negli ospedali, al Cotugno ed Loreto Mare sono esauriti i posti ‘covid’. Al Ruggi di Salerno è saturo il reparto malattie infettive, poche mascherine e manca ancora il reparto dedicato, insomma la situazione è complicata”.

”Bisogna aumentare la prevenzione e migliorare la organizzazione. In questo contesto Enrico Coscioni, consigliere di De Luca in materia sanitaria e fra i responsabili della gestione nell’emergenza coronavirus, pare abbia inaugurato, in questa settimana, il suo nuovo reparto al Ruggi. Quello delle mille polemiche”

“Era proprio necessario? Ma per un fatto di opportunità non poteva evitare ? Non sarebbe meglio dedicarsi alla gestione della emergenza?” si chiede Amatruda.

“Mi auguro la Giunta spieghi questa circostanza” conclude