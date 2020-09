Comunali 2021, gazebo di Cammarota (La Nostra Libertà) in via Velia sabato 5.

Sabato 5 settembre, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, in via Velia di Salerno, incrocio Corso Garibaldi, si terrà un incontro elettorale con allestimento di gazebo organizzato dall’associazione La Nostra Libertà, gruppo consiliare al Comune di Salerno, nel quale verranno illustrate le iniziative e le proposte per la città.

Nel corso della manifestazione interverranno l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo consiliare La Nostra Libertà e Presidente della Commissione Trasparenza, il dott. Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia e candidato alle elezioni regionali, e Francesco Vota che coordinerà la manifestazione.