Comitato Salerno con Berlusconi, presentazione dei candidati alle Europee sabato 11.

Si terrà sabato 11 maggio, alle ore 10.30, presso la sede provinciale di Forza Italia in via dei Principati 74, la presentazione del Comitato “Salerno con Berlusconi”, promosso dall’ingegnere Vittorio Acocella, in collaborazione con il coordinatore provinciale Vincenzo Fasano.

L’incontro sarà l’occasione per presentare alcune iniziative che saranno messe in campo nel corso di queste ultime settimane di campagna elettorale per le Europee a sostegno della candidatura del presidente Silvio Berlusconi.