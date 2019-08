Casciello: La proposta del tavolo delle regole tradisce le attese del popolo di Forza Italia.

«La proposta organizzativa del tavolo delle regole tradisce le attese di sindaci, amministratori locali, militanti e di quanti che dal 1994 hanno creduto e continuano a credere in Forza Italia». Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia.

«Non si può tradire la speranza del popolo azzurro con un’ipotesi di direttorio che annulla le decisioni comunicate dal Presidente Silvio Berlusconi il 19 giugno scorso ai Gruppi Parlamentari di Forza Italia – continua l’onorevole Casciello -. Per questo condivido in pieno quanto affermato dalla Vicepresidente della Camera, onorevole Mara Carfagna, che ha detto “no all’insediamento di un coordinamento di presidenza che va in direzione esattamente contraria alle intenzioni manifestate dal Presidente”».

Il parlamentare Casciello chiosa: «Nel confermare la mia lealtà a Silvio Berlusconi, sono certo che proprio il Presidente saprà trovare la giusta soluzione a quello che al momento appare come un pasticcio indigeribile».