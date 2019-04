Aeroporto di Pontecagnano, Volzone (FI): rischio di perdere oltre 200 milioni di investimenti, fallimento di De Luca e Toninelli.

“Non possiamo perdere gli oltre 200 milioni di investimenti pubblici e privati già messi in campo per il futuro dell’aeroporto di Salerno. Auspichiamo che dalle parole si passi ai fatti e che a breve arrivi la firma sul decreto interministeriale per la gestione dello scalo, preludio alla fusione con Gesac. Ad ogg i l’aeroporto di Pontecagnano è al 39esimo posto in Italia su 43 aeroporti, qualche gradino più in basso di Salerno ci sono solo gli scali di Foggia, Taranto, Grosseto e Siena. Numeri di un fallimento che porta la firma del governatore Vincenzo De Luca e dell’attuale Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. A dirlo è la Coordinatrice dei giovani di Forza Italia Adriana Volzone – l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi – sottolinea Volzone – è stato svilito da anni di lottizzazioni e di interessi particolari, sebbene parliamo di un’opportunità infrastrutturale coerente con uno sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e che avrebbe ricadute importanti anche sull’indotto agroalimentare, strettamente collegato a quello turistico.