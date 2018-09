A voce alta, venerdì 28 da Piazza Ferrovia.

Venerdi 28 settembre alle ore 18 da piazza ferrovia partirà un corteo che si concluderà a Lungomare nella piazzetta del Bar Nettuno. L’iniziativa A VOCE ALTA – contro la deriva antiumanitaria, per i valori della Costituzione, per la Democrazia, per la Solidarietà – è stata promossa e organizzata da un larghissimo arco di forze politiche, associative, sindacali e “supportata” da un appello firmato da decine di docenti universitari aderendo a un documento redatto da alcuni. La nostra associazione, MEMORIA IN MOVIMENTO, in modo convinto da subito ha aderito e messo a disposizione le pochissime risorse umane, economiche e organizzativa per la riuscita dell’iniziativa. Alla fine del corteo ci saranno interventi di:

Ubaldo Baldi, Anpi e Anppia;

Camillo Rocchino, studente del Focaccia;

Sara Mantimir, mediatrice culturale;

Francesco Napoli, arci gay

don Pietro Mari, sacerdote

Giuseppe Cacciatore, professore emerito