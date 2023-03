Nuova sede Villa del Sole, inaugurazione venerdì 10.

Venerdì 10 marzo, alle ore 16, verrà inaugurata la nuova sede della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno.

Ubicata in Via dei Greci, 1 – Loc. Fratte di Salerno, la nuova Casa di Cura Villa del Sole è una struttura a dimensione umana che ha scelto di puntare su un modello organizzativo flessibile in cui vengono privilegiate la migliore cura del paziente e l’empatia, che da sempre hanno caratterizzato l’approccio dei professionisti che vi operano, unitamente alle innovazioni tecnologiche e strutturali apportate.