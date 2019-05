Zero il folle, Renato Zero al PalaSele di Eboli il 18 e 19 gennaio 2020.

A distanza di tre anni dagli ultimi due concerti a Eboli completamente sold out (gennaio 2017 – “Alt in Tour”) Renato Zero tornerà al PalaSele il 18 e 19 gennaio 2020 con il suo nuovo progetto “Zero il Folle”. Dall’annuncio in diretta tv del suo grande ritorno sulla scena discografica e live ai primi indizi e conferme sui social, il popolo dei “sorcini d’Italia” è andato subito in fibrillazione; il nuovo tour partirà a novembre e sarà legato al nuovo disco del visionario artista e sempre imprevedibile sobillatore di coscienze. La produzione del nuovo album è stata affidata a Trevor Horn e l’uscita è prevista a ottobre. Nell’attesa, partiranno giovedì 9 maggio le prevendite ufficiali per i live. Le date al PalaSele sono le uniche annunciate in Campania.

INFO UTILI L’apertura prevendite è fissata al 9 maggio 2019 dalle ore 11:00 su renatozero.com, vivaticket.it ed in tutti i punti vendita vivaticket. La presale esclusiva riservata ai soci dell’Associazione culturale Fonopoli partirà invece alle ore 11 di domani, martedì 7 maggio. Tutte le info su www.renatozero.com.

IL CALENDARIO DEL #PALASELE2019 Cresce intanto l’attesa per gli ultimi due appuntamenti di maggio al PalaSele dove, in un solo weekend, andranno in scena due dei più attesi tour di questa primavera. Sabato 18 maggio il palco di Eboli sarà tutto per Marco Mengoni e il suo nuovo e già acclamato show ATLANTICO TOUR. Il giorno successivo, domenica 19 maggio, toccherà a due icone della musica italiana, Raf e Umberto Tozzi, per la prima volta insieme sul palco, far cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero, con un concerto unico e imperdibile (inizialmente previsto il 7 maggio). Altro irrinunciabile appuntamento è quello con Eros Ramazzotti che farà tappa al PalaSele il 6 dicembre con il VITA CE N’È WORLD TOUR. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.