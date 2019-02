Workshop di pittura ad acquerello a cura della Scuola Grafica Salernitana.

Il Coordinatore del Workshop Il Workshop è coordinato da Mario Viviano ,

pittore ed illustratore specializzato nella rappresentazione di Fauna e Flora.

Con all’attivo una variegata esperienza nel campo artistico, le sue mostre personali giovanili si sono distinte per una inventiva non comune ed una disincantata visione del Mondo. Dedicatosi successivamente alla rappresentazione naturalistica, i suoi lavori vengono oggi apprezzati da moltissimi appassionati sparsi in diversi paesi del Mondo. Per meglio dipingere i suoi soggetti animali, si è dedicato a studi (non comuni tra gli artisti) di zoologia, ecologia e biologia, diventando contemporaneamente un punto di riferimento nello studio di molteplici razze “primitive” di lupi e cani, anche in ambienti accademici. Molte sue opere possono essere visionate sullla pagina

Facebook dell’autore:

V FOR VISUAL ARTS Gli incontri si terranno presso la sede della Scuola Grafica Salernitana, nel Complesso Comunale A.Gatto in via Raffaele Cantarella a Salerno. DATE E ORARI

La prima lezione si tiene Mercoledì 6 Marzo

dalle ore 19.30 alle 21.30. (Le date e gli orari possono subire variazioni su richiesta di 3/4 dei Corsisti) La Scuola Grafica Salernitana L’ A.C. Scuola Grafica Salernitana è un organismo che ha lo scopo di sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione e ricerca, promuovendo lo sviluppo della creatività in campo artistico attraverso attività di ufficio stampa, promozione editoriale, social networks, mostre e rassegne artistiche, eventi, manifestazioni culturali, progetti didattici.

La Scuola Grafica Salernitana offre e si occupa della realizzazione di seminari e corsi per aziende, enti, scuole secondarie e soggetti privati anche direttamente nei locali del committente avvalendosi della collaborazione di “grandi nomi” e professionisti del settore che oltre a garantire competenza e capacità, offriranno al pubblico discente la possibilità di interfacciarsi con personalità “di calibro” nell’ambito artistico.