Workshop di inglese a cura di Informagiovani e British School.

Il Centro Informagiovani di Salerno in collaborazione con la British School International Salerno ha organizzato un ciclo di workshop rivolto a tutti i giovani che intendono cercare lavoro all’estero ed in particolare in paesi anglofoni. L’obiettivo è acquisire le conoscenze e competenze necessarie per presentare la propria candidatura e rispondere ad un annuncio di lavoro in inglese.

Vivere un’esperienza di lavoro all’estero ha assunto un’importanza sempre più rilevante per la formazione dei giovani e per l’occupabilità. Da un lato infatti trovarsi a vivere in un contesto socio-culturale diverso da quello di origine consente di maturare competenze personali fondamentali al giorno d’oggi. Imparare a relazionarsi in contesti interculturali, apprendere una lingua diversa, maturare la capacità di superare le avversità, aumentare la fiducia in sé stessi sono solo alcune delle abilità che un’esperienza all’estero consente di acquisire. Dall’altro lato poter annoverare nel proprio curriculum vitae esperienze di mobilità internazionale rappresenta un’opportunità in più quando si sta cercando un lavoro. Le aziende e/o le agenzie di ricerca del personale in fase di selezione dei candidati valutano molto positivamente, a parità di altre condizioni, l’aver maturato esperienze all’estero non tanto per l’aspetto linguistico quanto per il valore formativo dell’esperienza in se.

Programma

“How to write a successful cv in English”

Mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30

Scadenza iscrizioni: 11 maggio



“Recommendation letter: template and tips”

Martedì 22 maggio 2018 dalle ore 15:30 alle 18:30

Scadenza iscrizioni: 17 maggio

“The most common interview questions”

Martedì 29 maggio 2018 dalle ore 15:30 alle 18:30

Scadenza iscrizioni: 24 maggio

Le attività si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella” in Viale G. Verdi nel Parco Arbostella. Gli incontri saranno tenuti da docenti della British School International Salerno.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ogni incontro saranno ammessi un massimo di 15 partecipanti. Al termine di ogni workshop sarà rilasciato ai partecipanti un attestato.

Per partecipare al corso bisogna possedere una competenza linguistica pari o superiore al B1. Pur non essendo richiesto il possesso di un titolo di certificazione specifico è importante che i partecipanti abbiano un livello “Autonomia” di conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

A tal fine viene richiesto ad ogni partecipante di redigere un breve testo (10 righe circa) in inglese nel quale descrivere le motivazioni della richiesta di partecipazione. E’ inoltre consigliato portare con se il proprio cv in inglese che potrà essere utilizzato durante le esercitazioni.

Informazioni

Per ogni altra informazione non esitate a contattare l’Informagiovani telefonicamente durante gli orari di apertura allo 089 722543 o via email info@informagiovanisalerno.it