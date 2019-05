Woman, quarta edizione della mostra al MOA di Eboli.

Anche quest’anno il MOA (Museum of Operation Avalanche) ospita la mostra WOMAN, giunta alla quarta edizione.

L’evento ospita la mostra d’arte DERDA TARO-Arte, Guerra e Ribellione che racconta della prima reporter di guerra nella Spagna franchista, morta a soli 26 anni. Per l’occasione l’associazione MADRIOSKE ha organizzato una serata tutta al femminile completamente dedicata alla donna ed in particolare alla figura della madre.

L’evento si terrà giovedì 30 Maggio sullo sfondo dello splendido chiosco della SS.Trinità; per l’occasione sarà possibile ammirare anche la mostra WOMAN di Annalisa Mandarino che presenterà le illustrazioni che raccontano la forza, la poesia e la fragilità della donna. Ad accompagnare il tutto le emozionanti note della musica classica a cura del TRIO MIRA composto da:

Violino: Federica Farro

Clarinetto: Maria Natale

Pianoforte: Daniela Somma

PROGRAMMA:

Apertura:

Erik Satie : Je te veux

PRIMO TEMPO:

Darius Milhaud: Suite op. 157b per violino, clarinetto e pianoforte.

Dimitri Schostakovic : Cinque Danze

SECONDO TEMPO:

George Gershwin : Brani da Girl Crazy, An American in Paris, Porgy and Bess.

Astor Piazzolla: Liber Tango, Vuelvo ar Sur

Temi dai cartoni animati Disney : Crudelia Demon, Il libro della Giungla,La bella e la bestia.

Tra un brano e l’altro brevi letture a cura dell’Ass. Madrioske tratte dal libro ” Mamma” di Heléne Delforge e Quentin Grèban – Edizioni Terre di Mezzo.

L’ingresso all’evento è totalmente gratuito, i bambini sono i benvenuti.

Info e contatti:

MOA ( MUSEUM OF OPERATION AVALANCHE)

VIA SANT’ANTONIO, 5 – EBOLI ( SA)

INFOLINE: 392/4670491 – 320/3715486

info@moamuseum.it

www.moamuseum.it