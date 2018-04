Walter Ricci Trio con Michael Rosen, giovedì 3 alla Sala Pasolini per International Jazz Salerno.

INTERNATIONAL JAZZ SALERNO 2018

TEATRO Sala Pasolini – Salerno

giovedì 3 maggio – ore 21

WALTER RICCI QUARTET

WALTER RICCI TRIO feat. Michael Rosen

Walter Ricci vocals / piano

Daniele Sorrentino double bass

Lorenzo Tucci drums

Michael Rosen sax

Il giovane artista partenopeo Walter Ricci sarà il protagonista, non solo come cantante ma anche nell’insolita veste di pianista.

Daniele Sorrentino al basso, garanzia di classe e solidità, e Lorenzo Tucci alla batteria dal tocco inconfondibile.

Special guest Michael Rosen – sax tenore, solista ricercato, Neworkese di origini –, che si aggiunge al Trio apportando con la sua esperienza pluriennale ulteriori interessanti improvvisazioni melodiche e ritmiche. Rosen ha collaborato con Bobby McFerrin, Carl Anderson, Sheila Jordan e centinaia di altri artisti internazionali.

Ricci attinge al repertorio di standard interpretati dai più grandi cantanti del passato, come ad esempio gli intramontabili I Only Have Eyes for You e on a Clear Day,ma anche grandi classici italiani come Ciao Ciao Bambina, e li rivede in modo del tutto personale.

Una parte importante del concerto è costituita da brani originali.

Con un’attenzione particolare alle sonorità moderne, spazio all’improvvisazione e anche con un occhio anche alle contaminazioni, Walter Ricci dà vita ad un concerto ricco e dagli sviluppi imprevedibili.