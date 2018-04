ViviamoCilento, Gino Paoli, Sergio Cammariere e Danilo Rea incantano Acciaroli.

Lunghi applausi e concerto sold out per Cammariere-Paoli-Rea che all’arena del mare di Acciaroli hanno proposto tre concerti in uno, nel quale due nobili rappresentanti della canzone italiana, distanti per generazione ma uniti dal comune amore per la parola in musica e da uno stile sempre raffinato con al pianoforte, scandiscono i loro successi con Danilo Rea al pianoforte interlocutore privilegiato dell’uno e dell’altro.

Lunedì 30 aprile ultimo appuntamento per VIVIAMOCILENTO, lo slow festival tra musica, sentieri e sapori. nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate faranno tappa Cory Henry & the Funk Apostles in “The funk crusade tour”. Vincitore di 3 grammy awards con gli Snarky Puppy, Henry è un vero e proprio fuoriclasse del suo strumento, l’Hammond B-3, che suona da quando aveva solo 2 anni. Il suo ultimo progetto è una esplosione incredibile di funk, gospel e jazz.

Il costo del biglietto di 15 euro.

VIVIAMOCILENTO è il racconto suggestivo della relazione unica e fruttuosa tra uomo e natura che diventa esperienza con una programmazione scandita tra musica, sentieri e sapori, cofinanziato dalla Regione Campania con il POC Campania 2014-2020 in collaborazione tra i Comuni di Pollica (capofila), Buccino, Casal Velino, Castellabate con il supporto di Polis Territorio & Sviluppo srl e la direzione artistica di Massimo Sole.