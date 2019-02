Vita ce n’è World Tour, Eros Ramazzotti al Pala Sele di Eboli il 6 dicembre.

Oltre 90 show mondiali in più di 30 Paesi tra Europa, Russia, Nord e Sud America, oltre 300 mila biglietti già venduti e 6 nuove date in Italia per il VITA CE N’È WORLD TOUR di Eros Ramazzotti: l’artista italiano più famoso al mondo, dopo aver attraversato l’Europa e toccato le principali città di Nord e Sud America, sarà il 6 dicembre al PalaSele di Eboli.

Prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, il tour partirà da Monaco di Baviera il 17 febbraio, con uno show andato già sold out. Si avvicina sempre di più l’atteso momento di un’altra incredibile impresa live in cui Eros Ramazzotti porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album VITA CE N’È. Uscito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola, l’album è certificato disco di PLATINO dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, essere entrato al numero 1 anche delle classifiche di vendita di Austria e Svizzera ed essersi posizionato al #5 in Belgio, #6 in Spagna e al #7 in Germania.

Il VITA CE N’È WORLD TOUR è la nuova occasione per portare nelle arene più importanti della musica internazionale le indimenticabili hit di Ramazzotti che sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il Direttore Musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia Galassi.

I biglietti per le nuove date annunciate saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 6 febbraio su www.ticketone.it. La data al PalaSele di Eboli è a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156, www.anni60produzioni.com). La radio partner di VITA CE N’È WORLD TOUR è RDS. Info su www.ramazzotti.com, www.ticketone.it e www.vertigo.co.it.

Salgono così a 10 gli show già attesi per lo straordinario 2019 live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli, tappa imprescindibile dei più attesi tour nazionali dove, da febbraio in poi, si esibiranno: Emma (18 febbraio, ESSERE QUI TOUR – EXIT EDITION 2019), negramaro (11 marzo, AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR), Alessandra Amoroso (23 marzo sold out e 4 maggio, 10 TOUR), Thegiornalisti (28 marzo, LOVE TOUR), Fedez (30 marzo, PARANOIA AIRLINES TOUR), Ultimo (27 aprile, COLPA DELLE FAVOLE TOUR sold out ), Raf-Tozzi (7 maggio), Marco Mengoni (18 maggio, #MENGONILIVE2019), Eros Ramazzotti (6 dicembre, VITA CE N’È WORLD TOUR). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.